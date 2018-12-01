Опасный декабрь: чиновники рассылают экстренные письма о морозах

СЕГОДНЯ 05:10 2018-12-01T05:11:32+03:00

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Температура в Новосибирске резко падает. С первых же дней зимы воздух может остыть до -33°С. Чиновники даже разослали письма с предупреждениями о морозах. Письма от директора Единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска пришли начальникам предприятий.

«Направляю в ваш адрес предварительный прогноз погоды на следующие четверо суток: с 1 по 4 декабря 2018 года. Обращаю ваше внимание на дальнейшее возможное понижение температуры воздуха ночью до -30, -33°С, в период с 2 декабря по 4 декабря. Прошу данную информацию принять к сведению и использованию в работе при проведении предупредительных мероприятий, а также при оперативном реагировании на складывающуюся обстановку», - говорится в рассылке.