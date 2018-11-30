2018-11-30T19:55:22+03:00
Общество

Бои на саблях и перетягивание каната: в Новосибирске пройдет спартакиада «Молодецкие игры-2018»

Поучаствую в соревнованиях более 100 подростков
Татьяна СОЛОВОВА
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Одно из состязаний на спартакиаде - перетягивание каната. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.Одно из состязаний на спартакиаде - перетягивание каната. Фото: предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.
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В воскресенье, 2 декабря, в Новосибирске пройдет о бластная молодежная спартакиада «Молодецкие игры-2018». В ней будут участвовать курсанты военно-патриотических клубов, клубов традиционной воинской культуры, юнармейских отрядов в возрасте от 13 до 18 лет. Всего попробуют свои силы более 100 подростков. О том, какие испытания ждут подростков, рассказал Дмитрий Гальченко, заместитель председателя региональной общественной организации «Патриот».

- Учасникам предстоит несколько состязаний бои на саблях (для безопасности их роль будут выполнять мягкие палки), шапочные бои, жим гири, перетягивание каната, бои стенка на стенку, - перечисляет Дмитрий Гальченко. - А еще во время соревнований планируются мастер-классы.

Пройдет спартакиада с 10.00 до 17.00 в школе № 87 г. Новосибирска (ул. Доватора, 33/4). Поболеть за участников смогут все желающие!

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