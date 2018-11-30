Кот-прачка: видео с питомцем после похода на унитаз рассмешило соцсети

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-30T18:17:32+03:00

Кот Кекс не смог покорить унитаз, за что получил выговор от хозяйки. Фото: кадр из видео

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Кексик начинающая звезда соцсетей. Подписчиков в инстаграме у него пока немного, всего чуть больше полутора тысяч, но абсолютное большинство из них настоящие фанаты, они и лайки ставят, и комментарии пишут. Контент хозяйка Кекса публикует разнообразный: просто милые фото, кадры из автомобиля, во время прогулок. Мы же предлагаем вам оценить небольшое видео, где хозяйка отчитывает кота.

— Кексик, скажи мне, пожалуйста, ты зачем залазил в унитаз? Чтобы сейчас намывать так лапы? Я унитаз залила специально хлоркой. Не надо мыть их так сильно. Ты замарал свои ножки? — разговаривает девушка с котом и записывает процедуру умывания на видео.

Подпись к ролику гласит: «С кем не бывает. Решил покорить унитаз, а он оказался залит «утенком», в итоге лапы замарал, да еще и от хозяйки получил», — видимо, это прямая речь кота.

Подписчики Кексика умиляются, ставят «сердечки», товарищ Кекса по сети по кличке Нельсон даже рассказал в комментариях свою неудачную историю знакомства с «белым конем».