2018-11-30T18:17:32+03:00
Дом. Семья

Кот-прачка: видео с питомцем после похода на унитаз рассмешило соцсети

Сибирячка завела создала собственный аккаунт для кота, где публикует забавные истории из его жизни
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Кот Кекс не смог покорить унитаз, за что получил выговор от хозяйки. Фото: кадр из видеоКот Кекс не смог покорить унитаз, за что получил выговор от хозяйки. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Кексик начинающая звезда соцсетей. Подписчиков в инстаграме у него пока немного, всего чуть больше полутора тысяч, но абсолютное большинство из них настоящие фанаты, они и лайки ставят, и комментарии пишут. Контент хозяйка Кекса публикует разнообразный: просто милые фото, кадры из автомобиля, во время прогулок. Мы же предлагаем вам оценить небольшое видео, где хозяйка отчитывает кота.

— Кексик, скажи мне, пожалуйста, ты зачем залазил в унитаз? Чтобы сейчас намывать так лапы? Я унитаз залила специально хлоркой. Не надо мыть их так сильно. Ты замарал свои ножки? — разговаривает девушка с котом и записывает процедуру умывания на видео.

Подпись к ролику гласит: «С кем не бывает. Решил покорить унитаз, а он оказался залит «утенком», в итоге лапы замарал, да еще и от хозяйки получил», — видимо, это прямая речь кота.

Подписчики Кексика умиляются, ставят «сердечки», товарищ Кекса по сети по кличке Нельсон даже рассказал в комментариях свою неудачную историю знакомства с «белым конем».

keksik_offical_nskkeksik_offical_nsk
Кекс умывается после похода на унитаз.
151 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Россия для меня всегда была добром»: украинский танцор получил российское гражданство
Пятница и десять баллов: Новосибирск сковали пробки
Как сладко: сибирячка удивила Инстаграм веселым танцем с бананами
На первом месте по России: Новосибирская область стала лидером по выявлению новых случаев ВИЧ
Честный гаишник: новосибирский полицейский отказался от взятки в 148 тысяч рублей
Слишком сильный ветер: новосибирских водителей грузовиков просят не выезжать за город
В Новосибирской области в аварию попали два грузовика: погиб водитель из Ростова-на-Дону
«Подрезали крылья»: новосибирца оштрафовали за полет квадрокоптера над заводом
Под Новосибирском столкнулись иномарка и грузовик: погибла женщина-водитель
Новосибирская область получит более 1,5 миллиарда рублей на развитие культуры
Спасаем Еши: сибиряки собрали 15 тысяч рублей, чтобы вывезти из Китая бездомного котенка
«На работу опаздывают»: пассажиров метро рассмешили сибирячки в халатах и полотенцах
Утро не задалось: в Новосибирске снег рухнул с крыши супермаркета на припаркованные авто
Погода на день в Новосибирске: 30 ноября похолодает до минус 15 градусов