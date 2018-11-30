Пятница и десять баллов: Новосибирск сковали пробки
Новосибирск встал в одну большую пробку. По данным сервиса 2Гис, сейчас в городе дорожная обстановка оценивается на десять баллов и практически все центральные улицы на обоих берегах отмечены красным цветом. Не смотря на это горожане не теряют чувство юмора и оставляют комментарии в приложении:
— Ребят, я еду к вам в пробку, вместе веселее! — шутит водитель в центре города.
— Продам автомобиль, куплю на два автомобиля впереди, — пишет в приложении водитель.
— В пробке развлекают только комментарии по всему городу, — отмечает Александра.
— Откуда такая пробка? Вы издеваетесь? — возмущается Анастасия.
— Скорее бы 1 января, на дорогах глухо, тихо, — мечтает Александр.
— Давайте знакомиться? А то как-то скучно стоять в пробке, — предлагает Иван.
— Лампочка горит, это фиаско, — сетует Людмила.
Десятибалльная пробка в городе держится уже больше часа, и началась неожиданно рано в пять часов вечера. Водители надеются, что хотя бы к восьми вечера на дорогах станет свободнее.
А из нашего окна пробка длинная видна.