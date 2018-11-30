Пятница и десять баллов: Новосибирск сковали пробки

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-30T14:52:59+03:00

Пробка начала собираться уже с пяти вечера. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Водители развлекаются, как могут — предлагают знакомиться и меняться машинами

Изменить размер текста: A A

Новосибирск встал в одну большую пробку. По данным сервиса 2Гис, сейчас в городе дорожная обстановка оценивается на десять баллов и практически все центральные улицы на обоих берегах отмечены красным цветом. Не смотря на это горожане не теряют чувство юмора и оставляют комментарии в приложении:

— Ребят, я еду к вам в пробку, вместе веселее! — шутит водитель в центре города.

— Продам автомобиль, куплю на два автомобиля впереди, — пишет в приложении водитель.

— В пробке развлекают только комментарии по всему городу, — отмечает Александра.

— Откуда такая пробка? Вы издеваетесь? — возмущается Анастасия.

— Скорее бы 1 января, на дорогах глухо, тихо, — мечтает Александр.

— Давайте знакомиться? А то как-то скучно стоять в пробке, — предлагает Иван.

— Лампочка горит, это фиаско, — сетует Людмила.

Десятибалльная пробка в городе держится уже больше часа, и началась неожиданно рано в пять часов вечера. Водители надеются, что хотя бы к восьми вечера на дорогах станет свободнее.