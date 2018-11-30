Как сладко: сибирячка удивила Инстаграм веселым танцем с бананами

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-30T13:48:06+03:00

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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не боится удивлять своих зрителей, и ее смелости можно позавидовать. То она в магазине танцует, то рядом с оперным театром. А в новом видео девушка решила поэкспериментировать с внешностью и предстала с розовыми волосами. И в таком образе стала похожа на Милу Йовович, точнее, на ее героиню Лилу из «Пятого элемента».

Вот и кажется, что та самая Лилу вместо того, чтобы спасать Вселенную, в пляс пустилась в студии на фоне бананов. И танцует под песню «Solo» южнокорейской певицы Ким Дженни, участницы группы «BLACKPINK». Эта схожесть многим подписчикам Насти пришлась по душе:

- Милашка, - делаю комплименты одни.

- Так необычно, круто, - восхищаются другие.

- Ты просто пушка, - хвалят третьи.

- Настя, тебя не узнать, - шутят четвертые.

- Как сладко, - считают пятые.

Но нашлись и те, которым ни образ, ни танцы сибирячки не понравились:

- Зачем такую песню портить таким танцем, - возмущаются они.