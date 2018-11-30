2018-11-30T12:38:49+03:00
Здоровье

На первом месте по России: Новосибирская область стала лидером по выявлению новых случаев ВИЧ

Заболевание уже выявили у 40 370 жителей региона
Александра БРУНЯ
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На 1 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 3370 новых случаев ВИЧ-инфекции.На 1 ноября в Новосибирской области зарегистрировано 3370 новых случаев ВИЧ-инфекции.
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В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, Новосибирский Центр СПИД поделился последними цифрами по этому заболеванию. Наш регион уже давно входит в число 10 самых «зараженных», а теперь стал лидером по выявлению новых случаев ВИЧ.

— На 1 ноября в нашем регионе зарегистрировано 3370 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 108,0 на 100 тысяч населения, — поделились цифрами с «КП»-Новосибирск» Елена Фаст, заведующая Центром СПИД в Новосибирске . — Мы обследуем все больше людей и выявляем соответственно большее количество заболевших.

При этом в Новосибирской области уже зафиксировано 40 370 случаев ВИЧ. В основном, по словам врачей, эта цифра растет за счет молодых людей в возрасте от 20 до 50 лет. В Новосибирской области за этот год умерло 1,6 тысяч человек с диагнозом ВИЧ.

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