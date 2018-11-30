Честный гаишник: новосибирский полицейский отказался от взятки в 148 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-30T11:38:34+03:00

Полицейский взятку не взял, и теперь горе-водитель пойдет под суд.

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История, которая точно могла бы стать одним из сюжетов о честном гаишнике из «Наша Russia», началась еще в августе 2018 года.

- Ночью 12 августа около дома № 21 по ул. Челюскинцев сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ниссан», за рулем которого был 27 - летний водитель. Новосибирец тогда серьезно нарушил правила: не остановился перед стоп-линией, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской областию

Когда гаишники стали проверять документы, то выяснилось, что в феврале парня что в феврале парня лишили прав на 18 месяцев, и за руль он садится не мог. То есть новосибирец попал под еще одну статью: ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, о чем сообщили последнему)

Чтобы на него не завели дело, водитель предложил взятку - 148 тысяч рублей. Но полицейский от нее отказался. А новосибирцу, которого задержали полицейские, предстоит ответить за то, что он предлагал взятку, перед судом.