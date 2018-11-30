2018-11-30T10:04:11+03:00
Авто

Слишком сильный ветер: новосибирских водителей грузовиков просят не выезжать за город

Из-за непогоды возможны аварии
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Из-за сильного ветра грузовики могут попасть в аварию.Из-за сильного ветра грузовики могут попасть в аварию.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 ноября, непогода преподнесла неприятный сюрприз новосибирским актомобилистам: из-за сильного ветра водителям грузовиков очень тяжело передвигаться по загородным трассам.

- Сложнее всего приходится тем, кто едет в грузовиках с пустым прицепом: создается эффект парусности, и машину просто сносит с дороги, - объясняет Ольга Коломейцева, пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь». - Подобный случай уже произошел сегодня в Коченевксом районе: прицеп грузовика улетел в кювет, а кабина осталась на дороге. К счастью, сам водитель не пострадал.

Чтобы избежать подобных ситуаций, дорожники призывают водителей грузовиков воздержаться сегодня от поездок за город. Хотя на данный момент никакие трассы не перекрыты, ветер еще слишком сильный:

- Сейчас порывы ветра достигают примерно 20 метров в секунду, но к вечеру ветер стихнет, - озвучивает прогноз синоптиков Ольга Коломейцева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новосибирской области в аварию попали два грузовика: погиб водитель из Ростова-на-Дону
«Подрезали крылья»: новосибирца оштрафовали за полет квадрокоптера над заводом
Под Новосибирском столкнулись иномарка и грузовик: погибла женщина-водитель
Новосибирская область получит более 1,5 миллиарда рублей на развитие культуры
Спасаем Еши: сибиряки собрали 15 тысяч рублей, чтобы вывезти из Китая бездомного котенка
«На работу опаздывают»: пассажиров метро рассмешили сибирячки в халатах и полотенцах
Утро не задалось: в Новосибирске снег рухнул с крыши супермаркета на припаркованные авто
Погода на день в Новосибирске: 30 ноября похолодает до минус 15 градусов
В Новосибирске в День неизвестного солдата почтут память погибших воинов
Елочные базары 2018 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
Свинья на «мерсе»: новосибирцы слепили необычного снеговика
Последняя песня: в новосибирском караоке-баре двое мужчин забили до смерти третьего
Надвигается метель: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды
Убийство в караоке «Ухо и Медведь»: новосибирец застрелил охранника в свой день рождения
«Я расцениваю это, как травлю»: против журналиста, обвинившего православного активиста в массовых беспорядках, возбудили уголовное дело
«Прилег» у Технопарка: машина «Яндекс.Такси» снесла дорожный знак и завалилась на бок
Кровь на кровь: под Новосибирском ссора двух сестер закончилась поножовщиной
Модный приговор: в Бердске школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос
«Опытный» директор: руководитель обанкротившегося завода СО РАН попался на сокрытии 15 миллионов рублей
«Храню себя для арабского шейха»: русская Барби ищет жениха
В Сибири высадился «Спортивный десант»
Страна глухих: новосибирская студентка получила медаль от президента Путина как лучший волонтер
Отогнул оконную решетку: новосибирец спас женщину с двумя детьми из горящего на Гастелло дома
Зимний метод: ямы на дорогах Новосибирска продолжат закатывать в мороз до минус 25 градусов
Разговор по душам: новосибирские спасатели убедили женщину не прыгать с Димитровского моста
Погода на день в Новосибирске: 29 ноября потеплеет до 0 градусов
«Коробка поцелуев» понравилась новосибирцам: продолжается голосование за участников конкурса «Объективная Сибирь»
Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей