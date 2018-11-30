Слишком сильный ветер: новосибирских водителей грузовиков просят не выезжать за город

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-30T10:04:11+03:00

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В пятницу, 30 ноября, непогода преподнесла неприятный сюрприз новосибирским актомобилистам: из-за сильного ветра водителям грузовиков очень тяжело передвигаться по загородным трассам.

- Сложнее всего приходится тем, кто едет в грузовиках с пустым прицепом: создается эффект парусности, и машину просто сносит с дороги, - объясняет Ольга Коломейцева, пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь». - Подобный случай уже произошел сегодня в Коченевксом районе: прицеп грузовика улетел в кювет, а кабина осталась на дороге. К счастью, сам водитель не пострадал.

Чтобы избежать подобных ситуаций, дорожники призывают водителей грузовиков воздержаться сегодня от поездок за город. Хотя на данный момент никакие трассы не перекрыты, ветер еще слишком сильный:

- Сейчас порывы ветра достигают примерно 20 метров в секунду, но к вечеру ветер стихнет, - озвучивает прогноз синоптиков Ольга Коломейцева.