2018-11-30T09:03:19+03:00
Происшествия

В Новосибирской области в аварию попали два грузовика: погиб водитель из Ростова-на-Дону

Автомобили столкнулись в Барабинском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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В страшной аварии погиб ростовчанин.В страшной аварии погиб ростовчанин.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 30 ноября, в первом часу ночи на 364 километре автодороги «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись два грузовика.

- 43-летний водитель автомобиля МАН с полуприцепом направлялся в сторону Новосибирска. В 00.20 по местному времени он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», за рулем которого был 56-летний водитель, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что житель Ростов-на-Дону, который был за рулем грузовика МАН, от полученных травм скончался на месте.

- Водитель «Вольво» получил сотрясение головного мозга, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирско йобласти.

В ближайшее время полицейским предстоит разобраться в причинах ДТП: по факту аварии полицейские уже начали проводить проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего на трассе.

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