«Подрезали крылья»: новосибирца оштрафовали за полет квадрокоптера над заводом

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-30T08:37:46+03:00

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Новосибирец, который снимал с квадрокоптера территорию завода «Искра», и не думал, чем для него может обернуться эта история. Но сибиряком, нарушавшим закон, заинтересовалась Новосибирская транспортная прокуратура. Претензий у сотрудников ведомства оказалось немало:

- Вопреки требованиям закона, новосибирец запускал квадрокоптер без предоставления плана полета и получения необходимого разрешения Новосибирского зонального центра ЕС ОрВД, - объясняют правоохранители. - А также у него не было разрешения от мэрии.

За такие нарушения хозяина квадрокоптера привлекли к ответу:

- Было возбуждено административное производство по ч. 2 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию), - продолжают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Новосибирцу теперь придется заплатить штраф: полет квадракоптера обошелся ему в 3 тысячи рублей.