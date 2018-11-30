Под Новосибирском столкнулись иномарка и грузовик: погибла женщина-водитель

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-30T07:53:20+03:00

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Утром в пятницу, 30 ноября, страшная авария произошла в Новосибирскои районе: там на 26-ом километре трассы К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» столкнулись иномарка и грузовик.

- Около семи утра 30-летняя женщина ехала на автомобиле «Honda» в сторону Новосибирска, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - На 26-ом километре сибирячка выехала на полосу встречного движения, и, не справившись с управлением врезалась в грузовой автомобиль «КамАЗ», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Удао был такой сильный, что легковушка смялась как лист бумаги. Увы, без пострадавших не обошлось:

- От полученных травм женщина, которая была за рулем иномарки, скончалась на месте аварии, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области..

По факту ДТП полицейские проводят доследственую проверку: им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего ДТП.