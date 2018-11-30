Новосибирская область получит более 1,5 миллиарда рублей на развитие культуры
Новосибирская область приступает к реализации национального проекта «Культура». На него из федерального и регионального бюджетов будет потрачено 1 миллиард 643 миллиона рублей. Целей у проекта несколько, прийти к ним нужно до конца 2024 года. За это время необходимо увеличить численность посещений культурных мест на 15%, а обращений к цифровым ресурсам культуры — в пять раз.
— Основными направлениями деятельности по вовлечению населения в культуру определены создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, грантовая поддержка любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов и так далее, — перечислили в правительстве Новосибирской области.
Проект «Культура» включает в себя три основных направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Проработкой проекта занималась специальная подгруппа, которую возглавляли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Министр культуры РФ Владимир Мединский.