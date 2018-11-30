Спасаем Еши: сибиряки собрали 15 тысяч рублей, чтобы вывезти из Китая бездомного котенка
У двухмесячного котенка Еши практичекси не было шансов выжить: в августе его кто-то выбросил в коробке на улицу в китайском городе Шаосин.
- В Китае животных отлавливают с улиц и уничтожают, даже не пытаясь их пристроить. Да и местные жители в питомцах не заинтересованы, - рассказывает Светлана Пальчунова, волонтер благотворительного фонда «Варежка».
Но котенку повезло: его заметил новосибирский волонтер Святослав, который в то время как раз приехал в командировку в Шаосин.
- Еши пришлось тайком пронести в гостиничный номер, - описывает спасательную операцию Светлана. - Кошачьего корма не нашлось ни в одном магазине этого города, так что сначала его пытались накормить кисломолочкой. Но это оказалась какой-то сладкой жижей, в итоге котенку давали рис и соски. В итоге только через несколько дней уже в другом городе удалось закупить 24 пакетика влажного корма.
Тогда-то и было решено увезти Еши в Россию, но это оказалось непростой задачей:
Волонтеру пришлось тайком пронести Еши в гостиницу. Фото: https://vk.com/varezhka_bf.
- Необходимо получить два сертификата, подтверждающих здоровье и безопасность животного: стоит это около 30 тысяч рублей, - объясняет Светлана. - Пока благодаря неравнодушным новосибирцам уже удалось собрать половину необходимой суммы, обещали нам помочь и в Китае.
Есть и еще один момент: нужен человек, который взялся бы привезти Еши из Китая в Новосибирск.
- Оформление документов занимает до двух месяцев, но командировка у нашего волонтера закончилась. Так что ему пришлось улететь, и оставить котенка со своими коллегами, - говорит Светлана. - На человека, который возмется сопровождать Ёши, нужно оформить документы по перевозке. И у этого человека на руках уже должны быть билеты в Новосибирск, потому что их данные также требуются.
Если вы готовы помочь, то всю информацию можно узнать в группе благотворительного фонда «Варежка».