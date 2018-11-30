«На работу опаздывают»: пассажиров метро рассмешили сибирячки в халатах и полотенцах

СЕГОДНЯ 05:32 2018-11-30T05:33:26+03:00

Почему девушки в халатах оказались в метро, сейчас гадают в соцсетях. Фото: https://vk.com/subwaynsk

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Представьте, спучкаетесь вы в метро после прогулки по морозу, а там на платформе - девушки в халантах и с полотенцами на голове, будто только из ванны вышли. Такие забавные фото появились на странице группы «Мода новосибирского метро». Сделали их на днях на станции метро «Площадь Ленина».

Теперь ользователи соцсетей шутят над незадачливыми сибирячками кто во что горазд и гадают, почему же им пришлось надеть такие наряды и спуститься в новосибирскую подземку:

- Вторым половинкам проиграли в карты что ли? - предполагают одни.

- Интересно, они с работы убежали или на работу опаздывают? А банная форма, чтобы время на переодевашки не тратить. Или так сбежать торопились? - недомевают вторые.

- А чего в сапогах? Где тапки? Весь имидж испортили, - смееются третьи.

- Какая ерунда. Скоро их отчислят! - увены четыертые.