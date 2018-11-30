Утро не задалось: в Новосибирске снег рухнул с крыши супермаркета на припаркованные авто

СЕГОДНЯ 04:14 2018-11-30T04:14:00+03:00

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Утром в пятницу, 30 ноября, не повезло водителям из Первомайского района: когда они утром пошли к своим машинам, то увидели, что они оказались в «снежном плену».

- На крышу «Лады», «Форда» и «Тойоты» сошёл снег с кровли одного из магазинов», расположенного в доме №236 к.1 на улице Первомайской, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей в комментариях обсуждают эту знакомую многим водителям ситуацию:

- Никто ничего не возместит, машину на разбор, - считают одни.

- Плохо судились: нам возместила жилищная компания, правда, три суда прошли. Но наша взяла, - возражают другие.

- Крыша сделана не по правилам, и таким сходом снега легко можно травмировать человека, просто идущего мимо. Так что ситуация спорная, - соглашаются с неми третьи комментаторы.