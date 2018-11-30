Погода на день в Новосибирске: 30 ноября похолодает до минус 15 градусов

СЕГОДНЯ 03:42 2018-11-30T03:42:59+03:00

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В последний день осени погода не порадует новосибирцев: синоптики обещают, что 30 ноября в область придет похолодание со снегопадами и метелями.

- Днем в области будет минус 18 - минус 24 градусов (непосредственно в Новосибирске в течение дня температура опустится до минус 13 - минус 15 градусов), в ночь с 30 ноября на 1 декабря похолодает до минус 30 градусов (в Новосибирске - минус 20 - минус 22 градуса), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, на дорогах будет гололед.

На «Яндексе» прогноз куда теплее: днем 30 ноября в Новосибирске столбик термометра покажет минус 7 градусов, а ночью - минус 20 градусов. А вот портал «Гисметео» и вовсе обещает плюсовую температуру: по данным сайта, днем в Новосибирске будет плюс 2 градуса, а вот ночью похолодает до минус 18 градусов.