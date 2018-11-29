2018-11-29T20:17:22+03:00
Общество

В Новосибирске в День неизвестного солдата почтут память погибших воинов

3 декабря на монументе Славы торжественно возложат цветы
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцы возложат цветы к вечному огню.Новосибирцы возложат цветы к вечному огню.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В понедельник, 3 декабря, в России пройдет День неизвестного солдата. И Новосибирск не станет исключением: сибиряки почтут память погибших воинов на монументе Славы. О том, как пройдет мероприятие, рассказала Рута Свищева, заместитель директора Центра героико-патриотического воспитания пост №1.

- На монументе Славы пройдет торжественное возложение цветов и венков к вечному огню в память о неизвестных солдатах, о неизвестных героях Великой Отечественной войны, - подчеркнула Рута Свищева.

Само мероприятие начнется в 12.00 3 декабря:

- Все жители Новосибирска и гости нашего города могут прийти на монумент Славу и отдать дань уважения неисзвестным солдатам, - рассказала Рута Свищева.

В День неизвестного солдата подростки-патриоты встретятся у монумента Слава с ветеранами, которые во время Великой Отечественной войны защищали страну.

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