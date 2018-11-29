2018-11-29T15:01:59+03:00
Общество

Елочные базары 2018 в Новосибирске: где купить елку на Новый год

Открытие елочных базаров в Новосибирске запланировано на 15 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год.
Екатерина КОМЯКОВА
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Где купить самую красивую елку на Новый год в Новосибирске.Где купить самую красивую елку на Новый год в Новосибирске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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1 декабря официально стартует продажа настоящих елок в Новосибирске. Согласно общегородской схеме на территории города возможно разместить 182 елочных базара, но далеко не все площадки оказываются востребованными. В этом году в мэрии заявки поданы и распределены 42 площадки. Разбираемся, где купить елку на Новый год, смотрим, где находятся елочные базары.

Точные адреса:

Вокзальная магистраль, 4,

ул. Колхидская, 11,

Вокзальная магистраль, 5,

ул. Комсомольская, 10,

Д. Ковальчук, 91,

ул. Котовского - ул. Выставочная (микрорайон Горский 64/1),

проспект Карла Маркса, 29-33,

ул. Кропоткина, 130,

ул. 40 лет Комсомола, 5,

ул. Крылова, 53,

ул. Авиастроителей, 1/6,

ул. Курганская. 38а,

ул. Б. Богаткова, 201,

ул. Ленина, 12,

ул. Б. Богаткова, 245-247,

ул. Никитина, 64,

ул. Б. Богаткова, 250-252,

ул. Объединения, 27,

ул. Блюхера, 27,

ул. Пархоменко, 26,

ул. Большевистская, 52/1,

ул. Пархоменко, 90,

ул. Бориса Богаткова, 241-243,

ул. Первомайская, 172,

ул. В. Высоцкого, 31/1,

ул. Печатников, 24,

ул. В. Высоцкого, 38 корпус 2,

ул. Рассветная, 6,

ул. Выборная, 125/1,

ул. Титова, 5,

ул. Громова, 7,

ул. Учительская, 17,

ул. Д. Ковальчук, 173,

ул. Федосеева, 24,

ул. Дуси Ковальчук, 18,

ул. Фрунзе, 59,

ул. Дуси Ковальчук, 75,

ул. Чапаева, 1,

ул. Забалуева, 54,

ул. Часовая, 1,

ул. Зорге, 269,

ул. Челюскинцев, 21.

Также часть базаров будет находиться на частных территориях, кроме того живые сосны можно найти в некоторых крупных супермаркетах.

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