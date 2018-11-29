Свинья на «мерсе»: новосибирцы слепили необычного снеговика
До Нового года еще месяц, но праздничное настроение у новосибирцев точно уже есть. По крайней мере, у жителей Ленинского района: именно там появился необычный снеговик - фигура свиньи в шубе рядом с «Мерседесом».
- Находится она в одном из дворов на улице Костычева, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Сейчас новосибирцы шутят в комментариях под фото снежной хрюши кто во что горазд:
- Судя по скульптуре, год нас ждёт непростой, - пушут одни.
- Тонкий намёк, - иронизируют другие.
- «Подложили свинью», а год ещё начался, однако, - смеются третьи.
- Так, стоп, это мои бывший двор: там и на этом квартале не такие чудеса были, - вспоминают четвертые.
Правда, фигура не всем пришлась по душе:
- Ночью можно со страха заикой стать при виде такой «милой» фигуры, - считает часть сибиряков.