2018-11-29T13:54:13+03:00
Общество

Свинья на «мерсе»: новосибирцы слепили необычного снеговика

Снежнная хрюша появилась на левом берегу
Татьяна СОЛОВОВА
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Такой необычный снеговик развеселил сибиряков. Фото: «АСТ-54».Такой необычный снеговик развеселил сибиряков. Фото: «АСТ-54».
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До Нового года еще месяц, но праздничное настроение у новосибирцев точно уже есть. По крайней мере, у жителей Ленинского района: именно там появился необычный снеговик - фигура свиньи в шубе рядом с «Мерседесом».

- Находится она в одном из дворов на улице Костычева, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Сейчас новосибирцы шутят в комментариях под фото снежной хрюши кто во что горазд:

- Судя по скульптуре, год нас ждёт непростой, - пушут одни.

- Тонкий намёк, - иронизируют другие.

- «Подложили свинью», а год ещё начался, однако, - смеются третьи.

- Так, стоп, это мои бывший двор: там и на этом квартале не такие чудеса были, - вспоминают четвертые.

Правда, фигура не всем пришлась по душе:

- Ночью можно со страха заикой стать при виде такой «милой» фигуры, - считает часть сибиряков.

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