Последняя песня: в новосибирском караоке-баре двое мужчин забили до смерти третьего

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-29T13:37:28+03:00

Потерпевший скончался в больнице, а преступников нашли на следующий год в Москве

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В следственном управлении Новосибирской области рассказывают об очередном преступлении совершенном на территории караоке-бара. Правда, в этот раз речь идет в другом заведении, под названием «Соловей». По версии следствия, в августе прошлого года ночью двое знакомых затеяли ссору с еще одним посетителем. 37-летнего мужчину ударили несколько раз, в том числе ногами по голове. После драки «певцы» покинули бар.

— Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователем в отношении мужчин, совершивших особо тяжкое преступление, заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и они были объявлены в международный розыск, — сообщают следователи.

В сентябре этого года мужчина нашли в Москве и доставили в Новосибирск. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.