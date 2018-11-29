2018-11-29T13:37:28+03:00
Происшествия

Последняя песня: в новосибирском караоке-баре двое мужчин забили до смерти третьего

Потерпевший скончался в больнице, а преступников нашли на следующий год в Москве
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Трое посетителей караоке подрались. Один из них умер.Трое посетителей караоке подрались. Один из них умер.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В следственном управлении Новосибирской области рассказывают об очередном преступлении совершенном на территории караоке-бара. Правда, в этот раз речь идет в другом заведении, под названием «Соловей». По версии следствия, в августе прошлого года ночью двое знакомых затеяли ссору с еще одним посетителем. 37-летнего мужчину ударили несколько раз, в том числе ногами по голове. После драки «певцы» покинули бар.

— Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователем в отношении мужчин, совершивших особо тяжкое преступление, заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и они были объявлены в международный розыск, — сообщают следователи.

В сентябре этого года мужчина нашли в Москве и доставили в Новосибирск. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочные базары 2018 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
Свинья на «мерсе»: новосибирцы слепили необычного снеговика
Надвигается метель: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды
Убийство в караоке «Ухо и Медведь»: новосибирец застрелил охранника в свой день рождения
«Я расцениваю это, как травлю»: против журналиста, обвинившего православного активиста в массовых беспорядках, возбудили уголовное дело
«Прилег» у Технопарка: машина «Яндекс.Такси» снесла дорожный знак и завалилась на бок
Кровь на кровь: под Новосибирском ссора двух сестер закончилась поножовщиной
Модный приговор: в Бердске школьницу выгнали с уроков из-за голубых волос
«Опытный» директор: руководитель обанкротившегося завода СО РАН попался на сокрытии 15 миллионов рублей
«Храню себя для арабского шейха»: русская Барби ищет жениха
В Сибири высадился «Спортивный десант»
Страна глухих: новосибирская студентка получила медаль от президента Путина как лучший волонтер
Отогнул оконную решетку: новосибирец спас женщину с двумя детьми из горящего на Гастелло дома
Зимний метод: ямы на дорогах Новосибирска продолжат закатывать в мороз до минус 25 градусов
Разговор по душам: новосибирские спасатели убедили женщину не прыгать с Димитровского моста
Погода на день в Новосибирске: 29 ноября потеплеет до 0 градусов
«Коробка поцелуев» понравилась новосибирцам: продолжается голосование за участников конкурса «Объективная Сибирь»
Владельцев батута на новосибирской набережной оштрафовали на 150 тысяч рублей