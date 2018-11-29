Последняя песня: в новосибирском караоке-баре двое мужчин забили до смерти третьего
В следственном управлении Новосибирской области рассказывают об очередном преступлении совершенном на территории караоке-бара. Правда, в этот раз речь идет в другом заведении, под названием «Соловей». По версии следствия, в августе прошлого года ночью двое знакомых затеяли ссору с еще одним посетителем. 37-летнего мужчину ударили несколько раз, в том числе ногами по голове. После драки «певцы» покинули бар.
— Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователем в отношении мужчин, совершивших особо тяжкое преступление, заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и они были объявлены в международный розыск, — сообщают следователи.
В сентябре этого года мужчина нашли в Москве и доставили в Новосибирск. Их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.