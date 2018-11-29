2018-11-29T11:31:40+03:00
Общество

Надвигается метель: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды

В пятницу, 30 ноября в городе ожидается резкое похолодание, метель, а на дорогах будет гололедица
Надежда ЯРКОВА
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В Нровосибирске в пятницу резко ухудшится погода.В Нровосибирске в пятницу резко ухудшится погода.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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На Новосибирск идут метели, похолодание, ветер усилится до 22 метров секунду: жителей города просят быть внимательными на улице, а особенно на дорогах города.

— Завтра, 30 ноября, в Новосибирске ожидаются снег, метель, на дорогах возможны снежные заносы и гололед. Также ожидается ухудшение видимости на дорогах до 1-2 км, при снегопаде — до 500 м и менее. Ветер будет северо-западный 10-15 м/с, с порывами до 22 м/с. Дневная температура составит минус 13-15 градусов, — сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминаю горожанам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 051.

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