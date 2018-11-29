2018-11-29T10:55:23+03:00
Происшествия

Убийство в караоке «Ухо и Медведь»: новосибирец застрелил охранника в свой день рождения

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства охранника караоке-бара «Ухо и Медведь»
Надежда ЯРКОВА
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Именинник застрелил охранника в караоке на свой день рождения.Именинник застрелил охранника в караоке на свой день рождения.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Убийство 42-летнего охранника произошло в караоке «Ухо и Медведь» 21 марта этого года.

— Конфликт в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» произошел между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 30-летним мужчиной из-за того, что он отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушая правила посещения заведения. Вступиться за именинника подошла компания, отмечавшая торжество, среди которых был и его 37-летний брат. После того как с охранником так и не удалось договориться, между именинником и охранником произошла потасовка, в которой брат именинника ударил его, а виновник торжества выстрелил ему в голову. После этого братья и их гости спешно покинули место происшествия. От полученного ранения мужчина скончался в больнице, а братья вскоре были задержаны, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 37-летний мужчина своими действиями причинил тяжкий вред здоровью погибшему. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

— Во время следствия было проведено более 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения. Во время обысков удалось найти орудие преступления, пули, гильзы и другие вещественные доказательства. По гражданским искам потерпевших арестовано более 18 миллионов рублей, а также охотничье оружие, — добавили в ведомстве.

Сейчас 30-летнему новосибирцу предъявлено обвинение по статье — убийство, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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