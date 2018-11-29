«Я расцениваю это, как травлю»: против журналиста, обвинившего православного активиста в массовых беспорядках, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-29T10:21:23+03:00

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Новосибирский православный общественник Юрий Задоя добился возбуждения уголовного дела по редкой статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» против сотрудника новостного портала «Курьер. Среда. Бердск». Копия постановления, подписанная дознавателем МВД Марковым, есть в редакции «КП»-Новосибирск». Фамилия журналиста в документе не указана, он фигурирует в деле, как «неустановленное лицо». Спора общественника и журналистов начался со статьи, опубликованной несколько лет назад под заголовком «Мнение: Напал на подростков из зомби-парада православный активист Задоя в Новосибирске».

— Я действительно приходил 31 октября 2016 года к месту сбора участников зомби-парада с друзьями посмотреть на действия правоохранительных органов. Мои друзья, как и полиция, фиксировали все на видео. Дал интервью СМИ, ни с одним участником зомби-парада даже не разговаривал, — рассказал «КП»-Новосибирск» Юрий Задоя.

По словам общественника, он в тот же день написал, а потом и позвонил в бердскую редакцию, попросил удалить неверные сведения. В ответ журналисты опубликовали заметку «Православный активист Задоя оскорбляется и жалуется в полицию на «Курьер. Среда. Бердск»

— Эта статья была размещена со смонтированным видеороликом, якобы «Пятого канала», об организации мной 29 мая 2015 года в Новосибирске массовых беспорядков на митинге, то есть о совершении мной преступления, предусмотренного ст. 212. УК РФ, в результате которого якобы произошла массовая драка с применением травматического оружия, самодельных ножей и пустых бутылок из-под водки, трое участников митинга «попали» в реанимацию, организатора — якобы меня — задержали сотрудники полиции, и решается вопрос о возбуждении дела, - рассказал «КП»-Новосибирск» Юрий Задоя, добавив: — Естественно, я не был ни организатором, ни участником этого митинга и полицией не задерживался. Два года я уже не занимаюсь общественной деятельностью. Удар, нанесенный мне и моей семье, оказался, очень сильным. Целый ряд СМИ и сайтов вцепились в меня мертвой хваткой. Я расцениваю это, как травлю. При этом организаторы остались в тени. В публикациях почти всегда подчеркивалось, что я православный активист, чтобы, я полагаю, дискредитировать не просто гражданина Задоя, а бросить тень на православных активных людей.

Впервые с иком в суд Задоя обратился в 2016 году, иск был в отношении шести СМИ и сайтов, в марте этого года судом все шесть ответчиков были признаны нарушившими закон.

— В течение нескольких лет я с товарищами добивался прекращения многих незаконных безнравственных акций. И в том, что сегодня в Новосибирске уже два года нет чудовищных зомби-парадов, прекращена многолетняя практика велопробегов по улицам города и заплывов с порнографическими изделиями из сексшопов, впервые в России в 2016 году привлечен к ответственности организатор концертов группы «Ленинград» за нецензурную брань есть и мой вклад. Но кому-то это не нравится, — добавил Задоя.