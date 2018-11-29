Кровь на кровь: под Новосибирском ссора двух сестер закончилась поножовщиной
В Баганском районе Новосибирской области полицейские раскрыли тяжкое преступление.
— В среду, 28 ноября бригада «скорой помощи» в больницу доставила 57-летнюю жительницу села Воскресенка. В больнице ей диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости, о чем тут же сообщили в полицию. Те в свою очередь установили, что ножевое ранение женщине нанесла ее 58-летняя сестра, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.- Женщину задержали.
Как оказалось, во время распития спиртного между женщинами возникла конфликтная ситуация и во время ссоры одна из сестер нанесла родственнице удар ножом.
— Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в полиции. — Расследование продолжается.