«Опытный» директор: руководитель обанкротившегося завода СО РАН попался на сокрытии 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-29T08:45:37+03:00

Директор обанкротившегося завода попался на сокрытии почти 15 миллионов рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Директор «Опытного завода» в Новосибирске пойдет под суд, а на его квартиру и машину наложен арест

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Директор завода вину в хищении денег не признает: он предстанет перед судом в Советском районе.

— Следователи выяснили, что с 1 апреля 2016 по 31 декабря 2017 директор «Опытного завода» СО РАН умышленно сокрыл почти 15 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Ему было предъявлено обвинение по статье — сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — На его квартиру и автомобиль наложен арест.

Заместитель прокурора Советского района утвердил обвинительное заключение в отношении директора завода. В ведомстве отметили, что свою вину в содеянном мужчина не признал.

— Теперь уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд, — добавили в прокуратуре.