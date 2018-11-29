«Опытный» директор: руководитель обанкротившегося завода СО РАН попался на сокрытии 15 миллионов рублей
Директор завода вину в хищении денег не признает: он предстанет перед судом в Советском районе.
— Следователи выяснили, что с 1 апреля 2016 по 31 декабря 2017 директор «Опытного завода» СО РАН умышленно сокрыл почти 15 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Ему было предъявлено обвинение по статье — сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — На его квартиру и автомобиль наложен арест.
Заместитель прокурора Советского района утвердил обвинительное заключение в отношении директора завода. В ведомстве отметили, что свою вину в содеянном мужчина не признал.
— Теперь уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд, — добавили в прокуратуре.