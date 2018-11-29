Отогнул оконную решетку: новосибирец спас женщину с двумя детьми из горящего на Гастелло дома

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-29T06:45:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Гастелло в Новосибирске из горящего дома спасены восемь человек.

— Пожар случился в 22:13 в среду, 28 ноября в жилом двухэтажном доме на улице Гастелло. Когда пожарные прибыли на место, из окон второго этажа шел густой дым. В подъезде горела деревянная лестничная клетка, а также входные двери восьми квартир на обоих этажах. Самостоятельно из горящего дома эвакуировались одиннадцать жильцов, при этом, одна женщина, когда выбегала, получила сильные ожоги. Пожарными спасены восемь человек, двое из них попали в больницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Погибших нет.

Также мужчина из соседнего дома спас женщину и двоих детей, отрезанных от выхода огнем и дымом. Он отогнул решетку на окне первого этажа, после чего через это же окно женщина сначала передала ему детей, а после вылезла сама.

— Дети сейчас находятся в больнице, за ними наблюдают врачи, поскольку они надышались угарным газом. У нас информация, что спасший женщину с детьми мужчина работает в службе судебных приставов, — уточнил начальник пожарно-спасательной части №5 Заельцовского района Новосибирска капитан внутренней службы Ривгать Кабиров.

Пожар был ликвидирован в течение 16 минут. Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

— Предположительной причиной пожара называют поджог, — добавили в ведомстве, отметив, что точную причину пожара установят дознаватели МЧС России.