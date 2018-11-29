Зимний метод: ямы на дорогах Новосибирска продолжат закатывать в мороз до минус 25 градусов

СЕГОДНЯ 05:35 2018-11-29T05:35:32+03:00

Дорожные работы зимой будут проводиться до морозов в 25 градусов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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С наступлением морозов дорожный ремонт в городе не прекращается. На дорогах города дорожникам помогает установка, которая позволяет ремонтировать ямы при температуре до минус 25 градусов.

— Данная установка позволяет оперативно устранять небольшие разрушения на улицах города глубиной до 10-15 сантиметров, не дожидаясь наступления весны. Она была куплена в марте 2017 года, и с того времени в городе уже отремонтировано 430 квадратных метров дорог, — рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 1» Роман Трунченко.

Метод работает так: поврежденное покрытие прогревают с помощью инфракрасного разогревателя до температуры 80-120 градусов, при такой температуре старое асфальтобетонное покрытие превращается в разрыхленную смесь. Трещины заливаются старой смесью с добавлением «холодного» асфальта, при этом ширина нагрева на 20-25 см превышает ширину ремонтируемого участка, что позволяет устранить любые холодные соединения. По окончании работ получается отремонтированное бесшовное дорожное покрытие, что значительно повышает сроки его эксплуатации.

— Дорожные работы по данному методу можно проводить в морозы до минус −25 градусов, — добавил Трунченко.