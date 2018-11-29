2018-11-29T04:26:42+03:00
Общество

Разговор по душам: новосибирские спасатели убедили женщину не прыгать с Димитровского моста

В среду днем спасатели предотвратили попытку суицида женщины на Димитровском мосту
Надежда ЯРКОВА
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Спасатели приехали на место уже через 7 минут после вызова. Фото: спасатели МАСС.Спасатели приехали на место уже через 7 минут после вызова. Фото: спасатели МАСС.
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Инцидент произошел в среду, 28 ноября в 14:58: спасателям позвонили очевидцы, которые рассказали, что на дамбе Димитровского моста, напротив Аквапарка пьяная женщина ведет себя неадекватно.

— Оперативный экипаж спасателей был на месте уже через 7 минут. Женщина стояла возле перил ограждения моста на пешеходном тротуаре, за ней следили и не давали прыгнуть работники коммунальных служб, которые чистили снег на тротуаре,- рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели провели беседу с женщиной и выяснили, что это ее вторая попытка таким способом решить свои личные проблемы. Она и за день до этого приходила на мост с этой же целью, но побоялась прыгать, а в среду для храбрости решила выпить.

— Разговаривая с женщиной, спасатели контролировали ее, следя, чтобы она не прыгнула до приезда полиции. После они передали женщину 1967 года рождения в руки правоохранителей.

Отговорили женщину прыгать с моста..

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