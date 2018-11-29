2018-11-29T03:47:31+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 ноября потеплеет до 0 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 29 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем потеплеет до 0 градусов.Сегодня днем потеплеет до 0 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе ожидается потепление до 0 градусов и мокрый снег.

— В четверг, 29 ноября в Новосибирске ночью будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем облачно, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. На дорогах сильный гололед. Температура днем составит 0 — минус 2 градусов, к ночи опустится до минус 11-13 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем облачно, мокрый снег, местами небольшой, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Дневная температура будет около минус 2 — плюс 3 градусов, по северу опустится до минус 7 градусов. Ночная будет в пределах минус 9-14 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 23 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снежную погоду. Температура днем будет минус 3 градусов, ночью чуть теплее, до минус 2 градусов. Такая относительно теплая погода сохранится еще завтра, в выходные в город придет похолодание до минус 20 градусов.

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