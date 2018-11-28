2018-11-28T19:43:57+03:00
Общество

«Коробка поцелуев» понравилась новосибирцам: продолжается голосование за участников конкурса «Объективная Сибирь»

Проголосовать за лучших можно до 4 декабря
Татьяна СОЛОВОВА
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Проголосовать за участников сибиряки могут до 4 декабря. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Проголосовать за участников сибиряки могут до 4 декабря. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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В Новосибирске продолжается голосование за победителей первого конкурса любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь». Проходит оно в группе Центра патриотического воспитания Новосибирской области в соцсети «Вконтакте» и продлится до 4 декабря.

- Уже сейчас можно выделить лидеров в каждой номинации: к примеру, в номинации «Игровой фильм» это фильм «Коробка поцелуев», в номинации «Репортаж» - материал о развитии рабочего поселка «Линево» рассказал сотрудник центра Максим Безбородов. - А вот в номинациях «Музыкальный клип и «Очерк» пока идет борьба. Сейчас клипу про Чулым на пятки наступает клип «Русская рать»

К слову, победителей в каждой из номинаций ждет замечательный подарок: лучшие работы конкурсантов покажут в кинотеатре «Победа». А вот по каким ссылкам вы можете пройти и проголосовать за участников:

Все работы размещены в видеоальбомах группы:

1. Музыкальный клип https://vk.com/videos-162420406?section=album_1

2. Репортаж https://vk.com/videos-162420406?section=album_2

3. Очерк https://vk.com/videos-162420406?section=album_3

4. Игровой фильм https://vk.com/videos-162420406?section=album_4

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