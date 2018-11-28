2018-11-28T14:15:08+03:00
Дом. Семья

«Клетка и мясо делает из сов Квазимод»: Дуриан восстанавливается после пяти лет плохого содержания

Волонтеры поделились большим успехом покалеченной людьми совы
Александра БРУНЯ
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Дуриана люди нашли в Томске птенцом и решили оставить себе.Дуриана люди нашли в Томске птенцом и решили оставить себе.
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Болотная сова по имени Дуриан сейчас уверенно держится на присаде (специальная жердь для птиц) и с любопытством ее оглядывает. И по словам волонтеров, это настоящее чудо. Птица за свою жизнь много натерпелась и настрадалась, и то что смогла взобраться наверх — уже успех.

— Дуриана люди нашли в Томске птенцом и решили оставить себе. Он пять лет жил в клетке, а кормили его мясом, субпродуктами, куриными сердечками — в общем неподобающей едой. У него деформировался скелет, обломались перья, он стер себе лапки, переломал пальчики, — перечисляет «КП»-Новосибирск» невзгоды птицы Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Болотная сова Дуриан сидит на присаде.Болотная сова Дуриан, с чьей незавидной судьбой "напольной совы" я уже смирилась, но сегодня я была в шоке, обнаружив его за забытой в вольерке при...

Когда сова приехала к волонтерам, то даже не могла просто стоять на лапках. Год лечения, только правильный и сбалансированный рацион в виде мышек и витаминов и вот первый успех — Дуриан может сидеть на присаде.

— Мы его берем на выставки. Он у нас сидит в красивой корзинке, а рядом табличка с его историей, чтобы люди знали к чему может привести такое отношение к птице. Дуриана называли напольной совой, даже не думали, что он сможет сидеть вот так. Летать он не сможет никогда — это точно. Он инвалид, как Квазимодо просто — вот к чему приводит неправильное питание и клетка, — добавили в Центре.

Что будет с совой, если ее кормить чем попало и держать в маленькой клетке.Болотная сова кормленная на протяжении 5 лет магазинной говядиной и курятиной. Состояние - обнять и плакать. Будем лечить...

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