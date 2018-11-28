2018-11-28T10:59:03+03:00
Происшествия

Трамваи не проедут: «Яндекс.Такси» и «Тойота» устроили аварию в центре Новосибирска

Сегодня в городе произошло очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси»
Надежда ЯРКОВА
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В городе снова произошло ДТП с участием "Яндекс.Такси".В городе снова произошло ДТП с участием "Яндекс.Такси".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня днем, 28 ноября такси и минивэн столкнулись в центре Новосибирска, заблокировав проезд трамваям.

— Водитель за рулем машины «Яндекс.Такси» ехал по улице Гоголя и на перекрестке с Мичурина столкнулся с Toyota Nadia. После столкновения такси вылетел на островок безопасности, а у минивэна видны различные повреждения передней части автомобиля, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что участники аварии заблокировали движение трамваев через перекресток.

По данным «Яндекс.Пробки» движение машин на участке, где произошла авария, составляет от 7 до 10 км/ч. В целом состояние заторов на дорогах Новосибирска оценивается в 7 баллов.

Авария заблокировала проезд трамваям в центре. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария заблокировала проезд трамваям в центре.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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