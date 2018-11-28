2018-11-28T10:33:39+03:00
Общество

Авария на теплосетях: более полусотни домов в Новосибирске остались без воды и тепла

Попавшие под отключение новосибирцы будут без воды и тепла до глубокого вечера
Надежда ЯРКОВА
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Движение на аварийных участках будет временно ограничено.Движение на аварийных участках будет временно ограничено.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В среду, 28 ноября из-за аварийных работ жители 54 жилых домов Новосибирска отключены от тепла и горячей воды. Проезд на двух улицах из-за ремонта временно ограничат.

— Сегодня с 6 утра до 10 часов вечера будут отключены 12 жилых домов и 6 прочих объектов в районе дома по ул. Семьи Шамшиных, 56. Проезжая часть возле дома из-за ремонта будет сужена на 6 метров. Это связано с работами по устранению дефекта на магистральном трубопроводе, — рассказали в пресс-службе СГК. — Дорога будет сужена до 7 декабря.

Также с сегодняшнего дня в связи с устранением дефекта на магистральном трубопроводе с 10:00 до 22:00 будет отключено тепло и горячая вода в 42 жилых домах, в детском саду, больнице в районе дома №8 по улице Степной. Проезд по Степной будет закрыт до 14 декабря, объезд возможен по соседним улицам.

Новосибирских водителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и временную дорожную разметку.

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