Добились своего: уставшим от давок в автобусе жителям микрорайона под Новосибирском сделали дополнительный рейс

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-28T09:44:37+03:00

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Уставшие брать штурмом рейсовый автобус жители микрорайона под Новосибирском получат дополнительный утренний рейс. Власти надеются, что это решит проблему с транспортом в поселке.

Во вторник, 27 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский провел личный прием с двумя жительницами поселка Светлый. Женщины рассказали, с какими трудностями они и остальные горожане сталкиваются, когда пытаются утром уехать из поселка Светлый до станции Мочище. Такая же ситуация на транспорте происходит и вечером в обратном направлении.

Ранее мы писали, что на микрорайоне большая проблема с общественным транспортом. В поселке проживает около 4 000 человек, а рейсовый 189 автобус, который увозит пассажиров до электрички и в город Новосибирск, ходит приблизительно раз в час. При этом далеко не всегда всем желающим удается достичь заветной цели и оказаться в салоне. Жители поселка даже сняли на видео один из таких утренних штурмов автобуса, а на прошлой неделе написали петицию на имя губернатора Андрея Травникова, с просьбой решить ситуацию с транспортом в поселке.

— По итогам встречи, Анатолий Костылевский Минтранс региона решил, что с сегодняшнего дня, 28 ноября для жителей поселка будет запущен дополнительный рейс маршрута № 189л в 7:45 утра, чтобы жители поселка успевали к пригородному электропоезду на станцию Мочище, который отправляется в 8:01. Также принято решение ввести по субботам рейс на 6:00 и на 7:10, чтобы было удобно добираться до мест учебы школьникам и студентам, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Также, для удобства жителей поселка главу администрации Мошковского района с 1 декабря утром и вечером попросили пусить внутрирайонный маршрут, соединяющий поселок Светлый и станцию Мочище.

— Этот маршрут будет работать в режиме так называемого «челнока», с интервалами движения 30 минут, что позволит жителям поселка Светлый максимально комфортно добираться до дома, — отметили в ведомстве.