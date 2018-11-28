2018-11-28T08:58:59+03:00
Здоровье

Целая дивизия на больничном: в Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ

Жители региона стали чаще простужаться, но случаев гриппа пока не выявлено
Александра БРУНЯ
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Показатель заболеваемости ОРВИ за 47 неделю составил 65,1 на 10 тысяч человек.Показатель заболеваемости ОРВИ за 47 неделю составил 65,1 на 10 тысяч человек.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области специалисты зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Буквально неделю назад в регионе простудились чуть более 16 тысяч человек, а на данный момент цифра стала значительно больше.

По данным регионального Роспотребнадзора с 12 по 18 ноября на каждые 10 тысяч человек приходилось почти 60 заболевших. На этой неделе эта цифра еще выше:

— Отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, — уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. — Показатель за 47 неделю составил 65,1 на 10 тысяч человек.

В целом выходит более 18 тысяч заболевших по всей области, а это целая дивизия, которая находится сейчас на больничных. При этом в ведомстве успокоили — пока случаев гриппа специалисты не зафиксировали. Напомним, что в этом году в начале ноября завершилась прививочная кампания от этого заболевания и более 1,4 миллиона человек поставили вакцину от опасных вирусов.

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