Дерзкий ход: новосибирец грабил офисы микрозаймов с пистолетом-зажигалкой
Ограбление офиса микрозаймов на улице Карла Маркса произошло на прошлой неделе, 20 ноября.
— Неизвестный, угрожая сотруднице офиса предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 5300 рублей. Аналогичное преступление было совершено и 24 ноября в офисе микрозаймов по улице Новосибирской, где добычей грабителя стали 3000 рублей. По обоим нападениям на офисы были возбуждены уголовные дела по статье — разбой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Изучив записи с камер наблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что в обоих эпизодах нападавший — один и тот же человек. Ориентировка на подозреваемого была направлена во все районные отделы полиции
Мужчина нападал на офисы микрозаймов с зажигалкой в виде пистолета. Фото: МВД по Новосибирской области.
В понедельник, 26 ноября подозреваемого по приметам задержали сотрудники отдела полиции метрополитена на станции метро «Заельцовская». Во время досмотра у задержанного нашли зажигалку в форме пистолета. Грабителем офисов микрозаймов оказался 64-летний житель Ленинского района.
При этом в ведомстве отметили, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.
— Сейчас задержанный находится под стражей. Проводится расследование, — добавили в МВД.
Грабитель микрозаймов в Новосибирске..