Дерзкий ход: новосибирец грабил офисы микрозаймов с пистолетом-зажигалкой

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-28T08:43:36+03:00

Новосибирец ранее к уголовной ответственности не привлекался. Фото: МВД по Новосибирской области.

Новосибирец попался полиции в метро после двух ограблений офисов микрозаймов

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Ограбление офиса микрозаймов на улице Карла Маркса произошло на прошлой неделе, 20 ноября.

— Неизвестный, угрожая сотруднице офиса предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 5300 рублей. Аналогичное преступление было совершено и 24 ноября в офисе микрозаймов по улице Новосибирской, где добычей грабителя стали 3000 рублей. По обоим нападениям на офисы были возбуждены уголовные дела по статье — разбой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Изучив записи с камер наблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что в обоих эпизодах нападавший — один и тот же человек. Ориентировка на подозреваемого была направлена во все районные отделы полиции

Мужчина нападал на офисы микрозаймов с зажигалкой в виде пистолета. Фото: МВД по Новосибирской области.

В понедельник, 26 ноября подозреваемого по приметам задержали сотрудники отдела полиции метрополитена на станции метро «Заельцовская». Во время досмотра у задержанного нашли зажигалку в форме пистолета. Грабителем офисов микрозаймов оказался 64-летний житель Ленинского района.

При этом в ведомстве отметили, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

— Сейчас задержанный находится под стражей. Проводится расследование, — добавили в МВД.