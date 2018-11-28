Подставил под удар: новосибирец попался на продаже иностранцам алюминия для опасного оружия

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-28T07:57:10+03:00

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Житель Новосибирска пойдет под суд за продажу опасных материалов для изготовления опасного оружия.

— Сотрудник одной из крупных коммерческих фирм Новосибирска продавал материалы, которые могут быть использованы для изготовления оружия массового поражения, — сообщает Сибирское таможенное управление.

Мужчина, являясь начальником отдела внешнеэкономической деятельности одной из компаний, под прикрытием легальной коммерческой деятельности, занимался продажей иностранной коммерческой фирме алюминиевых прутков, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

— Сотрудник фирмы, пользуясь служенным положением, мог совершать внешнеэкономическую работу от имени компании, а также обладал правом подписи товаросопроводительных документов по отгрузкам, — добавили в таможне.

В ведомстве отметили, что по закону легально вывезти этот товар из России можно только получив лицензию ФСТЭК России. Вывоз данной продукции из Российской Федерации осуществляется на основании лицензии в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ. А на этот материал установлен специальный экспортный контроль.

Однако факт продажи алюминия удалось доказать, благодаря работе сотрудников Сибирской оперативной таможни, Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области.

— В отношении 39-летнего новосибирца возбуждено уголовное дело по статье — незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, — уточнили в ведомстве, добавив, что за это мужчине грозит срок до семи лет тюрьмы.