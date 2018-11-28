«Протащил на капоте 15 метров»: водитель такси сбил женщину на «зебре» в Советском районе

СЕГОДНЯ 05:54 2018-11-28T05:54:32+03:00

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Авария случилась сегодня утром, 28 ноября в Советском районе: таксист сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

— Около 8:15 утра пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №33 на улице Приморской. Таксист за рулем Renault Logan, ехавший в сторону плотины ГЭС, сбил женщину и прокатил ее на капоте около 15 метров, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что у машины сильно поврежден капот и разбито лобовое стекло. Пострадавшую женщину с места аварии увезли на скорой помощи.