Зимние забавы: в новосибирском зоопарке в вольер бурым капуцинам принесли снег

СЕГОДНЯ 05:14 2018-11-28T05:34:16+03:00

Бурые капуцины знакомятся со снегом, его им принесли прямо в вольер. Стоп-кадр с видео: Новосибирский зоопарк.

Снежки оказались диковинкой для обезьянок: они настороженно изучали их, пробуя на ощупь и на вкус

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В новосибирском зоопарке сняли милое видео об обезьянках — бурых капуцинах, которым в закрытый вольер принесли немного снега. Реакция капуцинов на снег- бесценна.

— Бурые капуцины изучают снег, — так назвали видео в новосибирском зоопарке.

Работники зоопарка решили познакомить капуцинов, которые сейчас переведены в закрытые помещения, со снегом и устроили им зиму в вольере — принесли им снежки и аккуратно разложили для знакомства по помещению.

На видео видно, что бурые капуцины с интересом изучают снег: очень осторожно его трогают, пытаются взять снежки в ручки и даже попробовать на вкус.

Жаль только, что капуцины не догадались устроить между собой снежную битву, перекидываясь снежками.