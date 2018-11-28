Зимние забавы: в новосибирском зоопарке в вольер бурым капуцинам принесли снег
В новосибирском зоопарке сняли милое видео об обезьянках — бурых капуцинах, которым в закрытый вольер принесли немного снега. Реакция капуцинов на снег- бесценна.
— Бурые капуцины изучают снег, — так назвали видео в новосибирском зоопарке.
Работники зоопарка решили познакомить капуцинов, которые сейчас переведены в закрытые помещения, со снегом и устроили им зиму в вольере — принесли им снежки и аккуратно разложили для знакомства по помещению.
На видео видно, что бурые капуцины с интересом изучают снег: очень осторожно его трогают, пытаются взять снежки в ручки и даже попробовать на вкус.
Жаль только, что капуцины не догадались устроить между собой снежную битву, перекидываясь снежками.
Зима в вольере..