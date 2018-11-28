«Состояние города нельзя назвать удовлетворительным»: Локоть попросил новосибирцев жаловаться на заваленные снегом дворы

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-28T04:26:36+03:00

Сам Анатолий Локоть признал работу по уборке снега в города неудовлетворительной

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Мэр Новосибирска признался, что ему приходит много жалоб на уборку снега от горожан в соцсетях.

— Снегопады последних дней стали серьезным испытанием для коммунальных служб. Техника работает круглосуточно, но состояние города нельзя назвать удовлетворительным. Мне приходит много жалоб в соцсетях, большинство из них касаются качества уборки внутриквартальных территорий, — написал на своей личной странице в «ВКонтакте» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он добавил, что в связи с этим поручил профильным службам уделить особое внимание дворам. Также Локоть попросил новосибирцев написать в комментариях или личных сообщениях проблемные участки с конкретными адресами — улицей и номером дома.

Новосибирцы откликнулись на просьбу, сообщение, написанное мэром вчера днем, 27 ноября, на сегодняшний день уже собрало 490 комментариев, в которых сибиряки пишут адреса улиц, нуждающихся в уборке снега.