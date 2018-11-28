Погода на день в Новосибирске: 28 ноября будет минус 5 градусов

СЕГОДНЯ 03:49 2018-11-28T03:49:27+03:00

Сегодня в городе будет порывистый ветер, до 12 метров в секунду. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет относительно тепло, до минус 5 градусов, местами небольшой снег.

— В среду, 28 ноября в Новосибирске ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах также небольшой снег, на дорогах гололед. Температура днем будет минус 5-7 градусов, к ночи опустится до минус 9-11 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра. — Ветер будет западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области также облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, днем в отдельных районах также ожидается небольшой снег. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Дневная температура будет около минус 4-9 градусов, ночная в пределах минус 8-13 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают днем небольшой снег. Температура воздуха днем будет минус 5 градусов, к ночи станет прохладнее до минус 9 градусов. Такая погода продержится до конца недели, к выходным в город придут морозы до минус 18 градусов.