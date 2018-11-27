2018-11-27T14:52:56+03:00
Дом. Семья

Купальные пристрастия сороки Гоши: птица радуется сибирскому снегу

Хозяйка сороки сняла забавное видео, как ее любимица купается в снегу
Александра БРУНЯ
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Гоша любит купаться в воде и снегу! Фото: ЦРДЖГоша любит купаться в воде и снегу! Фото: ЦРДЖ
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Немногие радуются обильному снегопаду этого года. В городе не хватает дворников, а чистка дорог вызывает постоянные споры. Снег изрядно раздражает автомобилистов, доставляет хлопот «скорой помощи». Но сорока Гоша — волонтера Центра реабилитации диких животных, в отличии от большинства, снегу рада.

— Многие уже успели заметить купальные пристрастия сороки Гоши. А что? Снег — та же вода, но в другой форме, — с такой подписью выложила Валерия, хозяйка сороки забавное видео. — Недавно у нас состоялся переезд и приятным удивлением стала платформа прямо под окном, а на платформе — свежий снежок!

Валерия решила провести эксперимент и выпустить под присмотром свою птичку на снег. Гоша с удовольствием принялась в нем купаться и небольшой прогулкой на свежем воздухе осталась довольна.

Сорока Гоша купается в снегу.

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