«Едем и боимся»: в Новосибирске на неочищенных дорогах в сутки застревают по десять «Скорых»

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-27T13:58:37+03:00

В снегу машины проводят от получаса до двух часов. Архив КП

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Обильные снегопады добавили хлопот «Скорой помощи». Машины застревают в снегу и буксуют по несколько часов.

— Там где хорошо убирают — проблем нет. Как правило, машины застревают в частном секторе и во внутриквартальных проездах, — рассказала «КП»-Новосибирск» Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. — Мы не можем проехать, потому что сужены дороги, не вывезен снег, припаркованы личные автомобили, очень часто буксуем. В начале снегопадов максимально за сутки у нас застряло 22 машины, а сейчас в среднем в день приходится 10-12 буксовок.

При этом буксовки машин, которые устраняются за 15 минут, в статистике не фиксируются.

— В среднем по времени у нас от получаса до двух часов машины проводят в снегу, — добавила врач.

Своими буднями с «КП»-Новосибирск» поделился Алексей Волков, водитель «скорой помощи».

— Доктора толкают, мы копаем, — смеется водитель. — Население помогает нам. Прохожие тоже толкают, и на машинах на тросах вытаскивают нас. А сейчас просто едешь и боишься по нашему частному сектору! Ничего не почищено. Хотя водители наши в основном опытные… Но если я, например, вижу, что точно не проеду, то останавливаюсь, а врач пешком идет. Самое долгое откапывался — четыре часа, два года назад. В этом году пока так надолго не застревал.

При этом мужчина добавил, что инвентарь для «откопки» у каждого свой:

— Лопаты у нас все личные. Ездит со мной круглый год. Летом из грязи откапываемся, зимой из снега.