2018-11-27T09:49:35+03:00
Общество

Лихо закрутил: спасатели вытащили застрявший в кольце спиннера опухший палец ребенка

Сегодня утром спасатели помогли ребенку, чей палец застрял в популярной детской игрушке
Надежда ЯРКОВА
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Палец ребенка застрял в кольце спиннера. Фото: спасатели МАСС.Палец ребенка застрял в кольце спиннера. Фото: спасатели МАСС.
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Инцидент произошел сегодня утром во вторник, 27 ноября в Ленинском районе Новосибирска.

— В 7:32 на телефон оперативного дежурного поступил звонок от родителей. Они просили помочь их 10-летнему сыну, который засунул пальчик в металлическое кольцо игрушки спиннер. Застрявший палец распух, из-за чего самостоятельно снять игрушку они не смогли, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

На улицу Новогодняя тут же выехала бригада спасателей.

— Пришлось постараться, чтобы снять игрушку с руки мальчика. Сначала пришлось разобрать пластиковую часть игрушки, оставив только металлическое кольцо, а затем, используя слесарный и электроинструмент перепилить кольцо. Только после этого пальчик ребенка удалось освободить, — отметили в ведомстве.

Осмотрев руку ребенка, спасатели посоветовали родителям, как снять отек с пальца, после чего, в 8:25 уехали.

Спасатели освободили палец ребенка, который уже изрядно опух из-за спиннера. Фото: спасатели МАСС.

Спасатели освободили палец ребенка, который уже изрядно опух из-за спиннера. Фото: спасатели МАСС.

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