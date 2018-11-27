Лихо закрутил: спасатели вытащили застрявший в кольце спиннера опухший палец ребенка
Инцидент произошел сегодня утром во вторник, 27 ноября в Ленинском районе Новосибирска.
— В 7:32 на телефон оперативного дежурного поступил звонок от родителей. Они просили помочь их 10-летнему сыну, который засунул пальчик в металлическое кольцо игрушки спиннер. Застрявший палец распух, из-за чего самостоятельно снять игрушку они не смогли, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
На улицу Новогодняя тут же выехала бригада спасателей.
— Пришлось постараться, чтобы снять игрушку с руки мальчика. Сначала пришлось разобрать пластиковую часть игрушки, оставив только металлическое кольцо, а затем, используя слесарный и электроинструмент перепилить кольцо. Только после этого пальчик ребенка удалось освободить, — отметили в ведомстве.
Осмотрев руку ребенка, спасатели посоветовали родителям, как снять отек с пальца, после чего, в 8:25 уехали.
Спасатели освободили палец ребенка, который уже изрядно опух из-за спиннера. Фото: спасатели МАСС.