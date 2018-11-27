2018-11-27T09:33:42+03:00
Происшествия

«Все сверху разворачиваются»: тройное ДТП парализовало движение машин возле Бугринского моста

Сегодня днем не смогли разъехаться три иномарки, ДТП блокировало проезд по Бугринскому мосту
Надежда ЯРКОВА
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На съезде с Бугринского моста образовался затор из-за тройного ДТП.На съезде с Бугринского моста образовался затор из-за тройного ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла во вторник, 27 ноября возле съезда с Бугринского моста. Там столкнулись Toyota Camry, универсал и внедорожник.

— Из-за аварии автомобили не имеют возможность съехать на правом берегу на улицу Большевисткую, так как серебристая Toyota Camry, а также черные универсал и внедорожник перекрыли все полосы на спуске с Бугринского моста, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Все, «бугринка» закрыта, все сверху разворачиваются.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» автомобильное движение на участке, где произошла авария не превышает 7 км/ч. В целом, дорожные заторы в Новосибирске оцениваются в 7 баллов.

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