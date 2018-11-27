«Выбегают на улицу в ночнушках»: в Первомайском районе вспыхнул двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-27T08:59:13+03:00

Сегодня утром в одной из квартир жилого дома на улице Тенистая случился пожар. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Пожар случился сегодня утром во вторник, 27 ноября на улице Тенистая в Первомайском районе

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелся жилой двухэтажный дом: пожарные спасали семь человек, включая ребенка.

— На улице Тенистая, 13 горит жилой дом, люди в ночнушках выбегают на улицу. Пожарные и скорая помощь на месте, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

В областном МЧС также подтвердили информацию и рассказали о пожаре.

— В 10:56 утра спасатели выехали на место пожара. Горел жилой двухэтажный трехподъездный дом с деревянными перекрытиями и деревянной лестничной клеткой. Пожар был в квартире на 2-ом этаже, также горела лестничная клетка, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что некоторые жильцы успели эвакуироваться самостоятельно, до приезда пожарных.

— Пожарные при помощи трехколенной лестницы спасли двух человек со второго этажа, еще одного вывели из подъезда. С первого этажа при помощи спасательного устройства эвакуировали ребенка и женщину. Также при помощи спасательной веревки были эвакуированы две женщины и переданы бригаде скорой помощи. Им оказывали реанимационные действия, по источнику с места пожара — их не смогли откачать, они погибли, — добавили в МСЧС. — Пожар был локализован в начале двенадцатого.