Один дома: новосибирские спасатели вскрыли квартиру, где ночью был заперт ребенок

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-27T08:24:28+03:00

В квартире оказался заплаканный ребенок, взрослых рядом не было. Фото: спасателей МАСС.

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Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 26 ноября в Октябрьском районе.

— В 21:39 на телефон спасателей поступил звонок от службы 112 с информацией, что в одном из домов по улице Выборная в квартире долгое время плачет ребенок. Встревоженные соседи пробовали достучаться в квартиру, но двери им никто не открыл, — рассказали в пресс-службе МАСС.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей, также на место вызвали и полицию. На месте спасатели старались достучаться в квартиру, но двери им никто не открыл. По решению полицейских, спасатели вскрыли дверь в квартиру, где нашли заплаканного мальчика, примерно 2-3 лет.

Спасатели успокоили и осмотрели малыша, в медицинской помощи он не нуждается. Ребенок был передан полицейским для выяснения всех подробностей происшествия. Спасательные работы закончились в 00:02.