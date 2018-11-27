2018-11-27T08:24:28+03:00
Общество

Один дома: новосибирские спасатели вскрыли квартиру, где ночью был заперт ребенок

Спасателей вызвали обеспокоенные долгим детским плачем соседи
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В квартире оказался заплаканный ребенок, взрослых рядом не было. Фото: спасателей МАСС.В квартире оказался заплаканный ребенок, взрослых рядом не было. Фото: спасателей МАСС.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 26 ноября в Октябрьском районе.

— В 21:39 на телефон спасателей поступил звонок от службы 112 с информацией, что в одном из домов по улице Выборная в квартире долгое время плачет ребенок. Встревоженные соседи пробовали достучаться в квартиру, но двери им никто не открыл, — рассказали в пресс-службе МАСС.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей, также на место вызвали и полицию. На месте спасатели старались достучаться в квартиру, но двери им никто не открыл. По решению полицейских, спасатели вскрыли дверь в квартиру, где нашли заплаканного мальчика, примерно 2-3 лет.

Спасатели успокоили и осмотрели малыша, в медицинской помощи он не нуждается. Ребенок был передан полицейским для выяснения всех подробностей происшествия. Спасательные работы закончились в 00:02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лихо закрутил: спасатели вытащили застрявший в кольце спиннера опухший палец ребенка
«Все сверху разворачиваются»: тройное ДТП парализовало движение машин возле Бугринского моста
«Выбегают на улицу в ночнушках»: в Первомайском районе вспыхнул двухэтажный дом
Поиграли в рэкетиров: под Новосибирском двое мужчин вывезли в лес жителя села и требовали с него деньги
Порвали всех: новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» победила в музыкальном конкурсе молодых исполнителей в Москве
«Вороны клевали ее прямо на ветке»: залетевшей во двор сове чудом удалось отбиться от агрессивных птиц
«Хороший директор на вес золота»: народный артист Калягин просит губернатора Травникова разобраться с ситуацией в «Глобусе»
Опасное курение: женщина погибла в сгоревшей квартире на Зорге
Погода на день в Новосибирске: 27 ноября будет мороз до минус 10 градусов
Джигурда уже не тот: новосибирцев удивил мужчина в огромной меховой шапке
Таинственное исчезновение: пропавшего лиса нашли спустя три часа в его же вольере
«Устали от налогов и цен»: новосибирский француз прокомментировал акцию с жидким навозом в Париже
Скидки не помогут: пенсионеры возле «Ленты» атаковали мусорный бак с выброшенными продуктами
«Реагенты ботинок съели»: новосибирцев повеселил парень в одном ботинке
«Мамочка, хочу кушать»: пьяная мать отказалась от бесплатного обеда голодному ребенку
От 16 и старше: танцовщица выложила откровенное twerk-видео со школьницей
Проверено на свинках: новосибирские ученые создали искусственное сердце с мотором
Новосибирский министр культуры опроверг, что фрезеровщик станет директором театра "Глобус"
«Кадровых решений по поводу должности директора театра не принято»: в правительстве прокомментировали ситуацию с театром «Глобус»
Убийство в День матери: в Новосибирске женщина зарезала своего сына за замечания о пьянстве
Пропавшего в Новосибирске 13-летнего подростка нашли: его узнали по ориентировке