Поиграли в рэкетиров: под Новосибирском двое мужчин вывезли в лес жителя села и требовали с него деньги

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-27T08:08:47+03:00

Под Новосибирском двое жителей села похитили своего соседа и увезли в лес. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конфликт между мужчинами произошел из-за того, что собака одного загрызла уток другого

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Двум жителям Новосибирской области грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы за хищение человека.

— Как стало известно следователям, конфликт между двумя жителями села Крутологово Коченевского района Новосибирской области произошел еще осенью 2017 года. Тогда собака одного мужчины загрызла 20 уток другого. Из-за этого, вечером 21 ноября 2018 года 31-летний и 36-летний мужчины, ворвались в дом к 32-летнему односельчанину, избили его, связали веревкой, вытащили на улицу, против его воли посадили в машину и отвезли на окраину села, где под угрозой применения насилия стали требовать долг в 20 тысяч рублей за убитых уток, — рассказал представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. — После того, как мужчина пообещал отдать деньги, похитители отпустили его

Коченевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту похищения 32-летнего жителя Новосибирской области. Мужчинам грозит от пяти до двенадцати лет.

Сейчас оба мужчины задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.