Порвали всех: новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» победила в музыкальном конкурсе молодых исполнителей в Москве

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-27T07:28:15+03:00

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Финал всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест» проходил на сцене Театра на Таганке в Москве в понедельник, 26 ноября. Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» заняла первое почетное место на музыкальном конкурсе, организаторами которого выступили Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, фестиваль «Нашествие» и «Мультимедиа Холдинг».

Второе и третье место заняли группа «Лейла» из Краснодара и группа Mezozoy из Нижнего Новгорода.

— Дорогие друзья! Огромное спасибо за вашу поддержку и веру в наше творчество! Спасибо летит в каждый уголок планеты, где верили в нас! — написали на своей странице в официальной группе «Рви Меха Оркестр» в соцсети «ВКонтакте» музыканты.

Напомним, в августе группа победила в музыкальном конкурсе на Нашествии и вошла в десятку лучших на конкурсе молодых исполнителей «Высоцкий.Фест». Группа «Рви Меха Оркестр» известна не только своими песнями, но и каверами. Так они записали кавер и клип на популярную песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а также кавер на песню хит группы «Тату» — «Нас не догонят».