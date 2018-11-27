«Вороны клевали ее прямо на ветке»: залетевшей во двор сове чудом удалось отбиться от агрессивных птиц

СЕГОДНЯ 06:10 2018-11-27T06:10:57+03:00

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В Бердске Новосибирской области местные жители стали свидетелями того, как вороны пытались прогнать залетевшую во двор сову.

— Это произошло на улице Горького. Сова летела прямо над головой у нас, за ней — вороны. Она металась по всему кварталу, а когда садилась на деревья, вороны клевали ее прямо на ветке, — рассказала приславшая видео жительница Бердска Анна Назарова. Они с дочкой стали свидетелями нападения ворон на сову.

Девушка добавила, что вместе с дочкой они пытались прогнать ворон, но те возвращались. Следили за воронами около часа. В итоге сове удалось спрятаться от них в еловых ветках, чуть выше человеческого роста. Вороны потеряли ее, покружили немного и улетели.

— Через два часа, когда уже стемнело, мы снова вышли проверить сову. Но ее на том месте не было, видимо, улетела, — добавила бердчанка.

Добавим, это далеко не первый случай, когда сибиряки встречают в городе сов. На прошлой неделе в одном из районов Новосибирска горожане наблюдали за совой и сороками, пытавшимися прогнать ее со двора.